Гороскоп на 3 - 9 мая

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Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

У Дев - достаточно напряженная неделя. У всех, кто работает в иностранных компаниях, или имеет каких партнеров за рубежом, - очень непростой период. Здесь очень важно быть дипломатическими, строить отношения на доверии, иначе могут быть проблемы. Есть вероятность, что если вы очень жестко поведете себя на переговорах, или будете вести себя бестактно, просто разорвете с ними отношения. Для Дев, которые занимаются туризмом или торговлей, импортом-экспортом, эта неделя будет очень интересным. Но могут возникать трудности. Например, будут откладываться какие поездки, или могут быть задержки с поступлением товара, к этому надо относиться спокойно. Также это касается тех Дев, которые работают в системе образования. Безусловно, такой сложный длинный период уединения очень сильно повлиял на наше образование. Дело в том, что онлайн - необычны для нас и, конечно же, накопленная усталость у преподавателей может вылиться в срывы потом на своих учеников и студентов. Будьте осторожнее. Что касается студентов и всех учеников, - на этой неделе будет очень сложно воспринимать любую информацию. Поэтому постарайтесь либо старательно учиться, или проявляйте смекалку. В тех Дев, которые работают в СМИ, в различных информационных направлениях эта неделя будет безумно загружен совершенно разной информации, она может быть взрывной, опасной, а может быть даже ложной. В этом всем вам придется обязательно разобраться. Будьте осторожны и берегите себя и свою нервную систему. Всем Девам на этой неделе придется слушать разные новости. Пожалуйста, держите себя в руках, и может быть, стоит больше отдохнуть, уделить внимание своим родным и близким и просто научиться радоваться и отдыхать.

На этой неделе Девам также стоит перенести поездки, потому что они могут быть довольно опасными. Поэтому воздержитесь от дальних поездок. Некоторые Девы от усталости, от эмоциональных перенапряжений захотят сменить работу. Не стоит этого делать пока, воздержитесь, просто отдохните. Поддержкой вам ваши родные, близкие, дети. Постарайтесь с ними провести больше времени. Если у вас накопились какие-то трудные вопросы, посоветуйтесь с ними, это будут для вас лучшие советчики.

На этой неделе Девам очень важно не переедать, слабая область - это желудочно-кишечный тракт, а также проблемы могут возникнуть со спиной. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны, когда вы будете много работать на своих дачах, приусадебных участках. Лучше не перенапрягаться и обязательно наладьте свое питание.

Что касается любви, то эта неделя для многих Дев может оказаться просто судьбоносным. Это касается одиноких Дев - уделите внимание своей личной жизни. Семейным Девам самое время наслаждаться отношениями, отдыхом и хорошо проводить вместе время.

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