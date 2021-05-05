Гороскоп на 3 - 9 травня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

У Левів триває складний період. Особливо у тих, хто є керівником і дуже відповідальний. Від вас буде дуже багато залежати, і найголовніше цього тижня - не допустити фатальних помилок. Вам доведеться приймати різні цікаві рішення, важливі рішення, можливо, це буде стосуватися якихось територіальних питань, або фінансових. Не варто цього тижня вам робити якихось різких кроків. Сто раз подумайте і один раз відріжте. Тому постарайтеся цього тижня бути уважними до кожного вашого кроку. Проявляйте себе досить дипломатично. Всім іншим Левам можуть надійти дуже цікаві пропозиції щодо роботи, можливості підвищення. Але все-таки цього тижня краще відкласти ці питання і повернуться до них наступного тижня. А зараз вам краще якісно відпочити, присвятити свій час рідним, подумати про духовне. Також слабке місце - це ваш партнер, не варто зараз на них розраховувати. Ви можете побачити їхнє справжнє обличчя, тому, якщо ви будете ухвалювати які-небудь рішення, то ухвалюйте їх самостійно. А якщо питання постане в тому, що вам потрібні будуть якісь партнери, компаньйони, то знову-таки - не на часі.

А ось для професійного зростання, для того, щоб просто показати, наскільки ви хороший фахівець, отримати якісь знання в своїй професії, - саме час. Добре йтимуть справи у Левів у таких напрямках, як медицина, державні питання, також це може бути аграрний напрямок, це можуть бути виробничі і різні інші напрямки. Непростий період для Левів, які мають власний бізнес - будьте пильні і не зробите помилок.

Що стосується здоров'я, то у Левів буде не дуже хороший тиждень. Особливо це стосується серцево-судинної діяльності і області спини. Тим, хто страждають такими недугами, варто приділити собі більше часу і провести якусь медичну профілактику. Більше рухайтеся, займайтеся спортом, відпочивайте.

Що стосується кохання, то для самотніх Левів - прекрасний період, період любові. Але знову-таки, будьте уважні, з ким ви знайомитеся. У перші три дні тижня не живіть ілюзіями. Що стосується сімейних Левів, то тут потрібно серйозно приділити час своїй другій половинці. Ви можете настільки бути емоційно переобтяжені, що все це може вилитися на найрідніших і найближчих. Тому приділіть час і обов'язково будьте терплячі.