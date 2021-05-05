Гороскоп на 3 - 9 мая

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

У Львов продолжается сложный период. Особенно у тех, кто является руководителем и очень ответственный. От вас очень многое зависеть, и самое главное на этой неделе - не допустить роковых ошибок. Вам придется принимать различные интересные решения, важные решения, возможно, это будет касаться каких-то территориальных вопросов, или финансовых. Не стоит на этой неделе вам делать каких-то резких шагов. Сто раз подумайте и один раз отрежьте. Поэтому постарайтесь на этой неделе быть внимательными к каждому вашему шагу. Проявляйте себя достаточно дипломатично. Всем остальным Львам могут поступить очень интересные предложения по работе, возможности повышения. Но все-таки на этой неделе лучше отложить эти вопросы и вернутся к ним на следующей неделе. А сейчас вам лучше качественно отдохнуть, посвятить свое время родным, подумать о духовном. Также слабое место - это ваш партнер, не стоит сейчас на них рассчитывать. Вы можете увидеть их истинное лицо, поэтому, если вы будете принимать какие-либо решения, то принимайте их самостоятельно. А если вопрос встанет в том, что вам нужны будут какие-то партнеры, компаньоны, то опять-таки - не время.

А вот для профессионального роста, для того, чтобы просто показать, насколько вы хороший специалист, получить какие-то знания в своей профессии, - самое время. Хорошо пойдут дела у Львов в таких направлениях, как медицина, вопросами, также это может быть аграрное направление, это могут быть производственные и различные другие направления. Непростой период для Львов, которые имеют собственный бизнес - будьте бдительны и не сделаете ошибок.

Что касается здоровья, то в Львов будет не очень хороший неделю. Особенно это касается сердечно-сосудистой деятельности и области спины. Тем, кто страдает такими недугами, стоит уделить себе больше времени и провести какую-то медицинскую профилактику. Больше двигайтесь, занимайтесь спортом, отдыхайте.

Что касается любви, то для одиноких Львов - прекрасный период, период любви. Но опять-таки, будьте внимательны, с кем вы знакомитесь. В первые три дня недели не питайте иллюзий. Что касается семейных Львов, то нужно серьезно уделить время своей второй половинке. Вы можете так быть эмоционально перегружены, что все это может вылиться в родных и близких. Поэтому уделите время и обязательно будьте терпеливы.