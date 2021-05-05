Гороскоп на 3 - 9 травня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

Дорогі Раки, цього тижня вам захочеться повністю пірнути в роботу, почати нові проекти, зайнятися новими починаннями, але робіть це краще на папері. Потім, коли почнеться новий Місяць, ви можете все ці проекти успішно втілити в життя. Плануйте, думайте. Справа в тому, що, якщо ви будете зараз щось робити, можливо, ви не знайдете підтримки. На підтримку друзів цього тижня не варто розраховувати, краще разом з ними відпочивати. Також можуть виникнути якісь складнощі, особливо фінансові. Цього тижня не варто вкладати, інвестувати в якісь нові починання, проекти. Просто почекайте. Але саме зараз до вас можуть прийти цікаві люди. Знову-таки, це буде спокуса. Не варто спокушатися новими пропозиціями, якимись ідеями. Поки утримайтеся від цього. Відпочивайте, набирайтеся сил, спілкуйтеся і придумуйте. Це прекрасний час, коли ви можете навести порядок у себе вдома, зустрітися з усіма родичами, відвідати свою дачу, а можливо - просто красиві місця. Якщо у вас буде бажання поїхати кудись далеко, будь ласка, адже ці поїздки теж принесуть вам велике задоволення. Беріть з собою свою сім'ю. Все вдало буде складатися у тих Раків, які будуть займатися далекими поїздками, туризмом, спілкуванням і контактами з іноземцями. Також цей період хороший для всіх Раків, які задіяні в освітній системі, ЗМІ.

У коханні для сімейних Раків - дуже хороший період, спокійний, душевний. Що стосується самотніх Раків, то тут може бути багато ілюзій у коханні. Ви можете зустрічати нових людей і придумувати історії, які абсолютно з ними не пов'язані. Не придумуйте собі принців і принцес. Дивіться цього тижня на своїх обранців цілком тверезо.

Що стосується здоров'я, то ваше слабке місце цього тижня - це низ живота. Постарайтеся правильно харчуватися, більше рухатися, будьте на свіжому повітрі, відпочивайте.