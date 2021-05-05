Гороскоп на 3 - 9 мая

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

Дорогие Раки, на этой неделе вам захочется полностью окунуться в работу, начать новые проекты, заняться новыми начинаниями, но делайте это лучше на бумаге. Потом, когда начнется новый месяц, вы можете все эти проекты успешно воплотить в жизнь. Планируйте, думайте. Дело в том, что, если вы будете сейчас что-то делать, возможно, вы не найдете поддержки. В поддержку друзей на этой неделе не стоит рассчитывать, лучше вместе с ними отдыхать. Также могут возникнуть какие-то сложности, особенно финансовые. На этой неделе не стоит вкладывать, инвестировать в какие-то новые начинания, проекты. Просто подождите. Но именно сейчас к вам могут прийти интересные люди. Опять-таки, это будет соблазн. Не стоит обольщаться новыми предложениями, какими идеями. Пока воздержитесь от этого. Отдыхайте, набирайтесь сил, общайтесь и придумывайте. Это прекрасное время, когда вы можете навести порядок у себя дома, встретиться со всеми родственниками, навестить свою дачу, а возможно - просто красивые места. Если у вас будет желание поехать куда-то далеко, пожалуйста, ведь эти поездки тоже принесут вам большое удовольствие. Берите с собой свою семью. Все удачно будет складываться в тех Раков, которые будут заниматься дальними поездками, туризмом, общением и контактами с иностранцами. Также этот период хорош для всех Раков, которые задействованы в образовательной системе, СМИ.

В любви для семейных Раков - очень хороший период, спокойный, душевный. Что касается одиноких Раков, то может быть много иллюзий в любви. Вы можете встречать новых людей и придумывать истории, которые совершенно с ними не связаны. Не придумывают себе принцев и принцесс. Смотрите на этой неделе на своих избранников вполне трезво.

Что касается здоровья, то ваше слабое место этой недели - это низ живота. Постарайтесь правильно питаться, больше двигаться, будьте на свежем воздухе, отдыхайте.