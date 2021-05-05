Гороскоп на 3 - 9 травня

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Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

Цього тижня Близнюкам захочеться все змінити. Їм захочеться динаміки, спілкування, але на ділі все може бути зовсім по-іншому, вони можуть бути в абсолютно розслабленому стані і дуже радіти святам. Відпочиньте, побудьте вдома, розберіться трішечки в собі. Друга половина тижня може бути дуже вдалою в фінансовому плані. У вас дійсно можуть бути дуже цікаві проекти фінансові, ви можете робити навіть якісь вкладення, але не раніше четверга. У другій половині тижня ви можете очікувати підвищення заробітної плати, можливо, премію, повернення боргів. Гарний час для Близнюків, які працюють в ЗМІ, інформаційних напрямках, медицині, державних структурах, а також тих, хто працює в промисловості. Взагалі постарайтеся в першій половині тижня заощадити свої сили для того, щоб у другій активно заробляти гроші.

Що стосується кохання, то у самотніх Близнюків буде настільки неймовірне бажання закохатися, що вони можуть піти в потік якихось романтичних відносин, але будьте вибірковими. Що стосується сімейних Близнюків, то у вас з'являться цікаві можливості у спілкуванні, спільних цікавих проектах. Але можуть виникнути підозри до своєї другої половинки, тому, візьміть себе в руки.

Що стосується здоров'я Близнюків, то будьте дуже обережні цього тижня зі спиртним, не варто цим захоплюватися. Вам дуже добре підійдуть масажі. Слабкими цього тижня будуть ноги, тому, щоб не було болю, варикозу, набряклості, замовте собі масаж, або подумайте про часті піші прогулянки. Спорт також буде вам на користь.

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