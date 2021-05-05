Гороскоп на 3 - 9 мая

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

На этой неделе Близнецам захочется все изменить. Им захочется динамики, общения, но на деле все может быть совсем по-другому, они могут быть в абсолютно расслабленном состоянии и очень радоваться праздникам. Отдохните, побудьте дома, разберитесь немного в себе. Вторая половина недели может быть очень удачной в финансовом плане. У вас действительно могут быть очень интересные проекты финансовые, вы можете делать даже какие-то вложения, но не раньше четверга. Во второй половине недели вы можете ожидать повышения заработной платы, возможно, премию, возврат долгов. Хорошее время для Близнецов, которые работают в СМИ, информационных направлениях, медицине, государственных структурах, а также тех, кто работает в промышленности. Вообще постарайтесь в первой половине недели сэкономить свои силы для того, чтобы во второй активно зарабатывать деньги.

Что касается любви, то у одиноких Близнецов будет настолько невероятное желание влюбиться, что они могут пойти в поток каких-то романтических отношений, но будьте выборочными. Что касается семейных Близнецов, то у вас появятся интересные возможности в общении, совместных интересных проектах. Но могут возникнуть подозрения к своей второй половинке, поэтому, возьмите себя в руки.

Что касается здоровья Близнецов, то будьте очень осторожны на этой неделе со спиртным, не стоит этим увлекаться. Вам очень хорошо подойдут массаже. Слабыми на этой неделе будут ноги, поэтому, чтобы не было боли, варикоза, отечности, закажите себе массаж, или подумайте о частых пешие прогулки. Спорт также будет вам на пользу.