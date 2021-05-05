Гороскоп на 3 - 9 травня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

Постарайтеся цього тижня бути досить обережними. Не варто приймати близько до серця той величезний інформаційний потік, який може звалитися на вас. Особливо це стосується тих Риб, які працюють в ЗМІ, інформаційних напрямках, або тих, хто любить дивитися новини, приділяє багато часу непотрібній інформації. Пожалійте себе, ви можете остаточно заплутатися і наробити в житті багато помилок. Це час добре підійде для релаксу, усамітнення. Проведіть час зі своїми рідними та близькими. А також добре, особливо тим Рибам, яким властивий духовний шлях, це рітріти, йога, медитації. Що стосується творчих Риб - для вас теж хороший період, коли ви можете яскраво себе проявити. Особливо це стосується тих Риб, які займаються дизайном інтер'єру або одягу. Хороший період для тих Риб, які займаються соціологією або психологією. Якщо ви будете працювати в цей нелегкий період з людьми і допоможете їм емоційно, то зможете також розібратися і в своїх питаннях. Гарний час для проведення форумів, тренінгів. Обов'язково проявляйте себе цього тижня яскраво. Дуже цікавий період в коханні. Головне, щоб ви не жили ілюзіями, дивіться на речі реально і тоді у самотніх Риб може статися цікаве знайомство і цікаві можливості для подальшого розвитку стосунків. Деякі Риби, які звикли бачити поруч друзів, не помічають, що в них давно закохані. Саме цього тижня ваша дружба може перерости в кохання. А у сімейних Риб буде прекрасне взаєморозуміння, бажання разом усамітнитися.