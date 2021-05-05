Гороскоп на 3 - 9 мая

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

Постарайтесь на этой неделе быть довольно осторожными. Не стоит принимать близко к сердцу то огромный информационный поток, который может свалиться на вас. Особенно это касается тех Рыб, которые работают в СМИ, информационных направлениях, или тех, кто любит смотреть новости, уделяет много времени ненужной информации. Пожалейте себя, вы можете окончательно запутаться и наделать в жизни много ошибок. Это время хорошо подойдет для релакса, уединения. Проведите время со своими родными и близкими. А также хорошо, особенно тем Рыбам, которым присущ духовный путь, это ритриты, йога, медитации. Что касается творческих Рыб - для вас тоже хороший период, когда вы можете ярко себя проявить. Особенно это касается тех Рыб, которые занимаются дизайном интерьера или одежды. Хороший период для тех Рыб, которые занимаются социологией или психологией. Если вы будете работать в этот нелегкий период с людьми и поможете им эмоционально, то сможете также разобраться и в своих вопросах. Хорошее время для проведения форумов, тренингов. Обязательно проявляйте себя на этой неделе ярко. Очень интересный период в любви. Главное, чтобы вы не жили иллюзиями, смотрите на вещи реально и тогда у одиноких Рыб может произойти интересное знакомство и интересные возможности для дальнейшего развития отношений. Некоторые Рыбы, которые привыкли видеть рядом друзей, не замечают, что у них давно влюблены. Именно на этой неделе ваша дружба может перерасти в любовь. А в семейных Рыб будет прекрасное взаимопонимание, желание вместе уединиться.