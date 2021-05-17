Гороскоп на 17 - 23 травня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

На цьому тижні вам потрібно бути дуже обережними до 20 числа. Особливо це стосується вашого матеріального благополуччя. Можливі дуже цікаві пропозиції, пов'язані з фінансами, можуть бути якісь цікаві інвестиції, але будьте уважнішими і зверніть увагу на те, хто вам це пропонує. Інакше є ризик незабаром розчаруватися. А ось друга половина тижня буде чудова і напевно до вас прийде дуже багато нової, цікавої, незвичайної інформації, якою ви зможете скористатися. Всі, хто працює з усіма інформаційними напрямками, ЗМІ, вони будуть завантажені роботою, яка принесе неймовірний успіх. Можливо, ви отримаєте таку інформацію, яка кардинально змінить ваше життя. Гарний тиждень для Овнів, які працюють у всіх інформаційних напрямках, в ЗМІ, працюють з освітньою системою, в торгівлі, також фінансові напрямки і будь-який бізнес, особливо пов'язаний з комерцією і торгівлею. Всім Овнам на цьому тижні слід вчитися. Знання, які ви зможете отримати, в майбутньому вам дуже знадобляться. Намагайтеся вивчати все, що вам подобається. Це може бути підвищення кваліфікації або зовсім нові курси, або мови. Також в кінці тижня можуть відбутися доленосні зустрічі. Постарайтеся не сидіти вдома, побільше спілкуватися. Успіх буде супроводжувати тих Овнів, які задіяні в освітній сфері, які читають лекції, проводять ретріти, а також Овнів-психологів. Настає час придбання гарної нерухомості, навіть переїзду. Може бути знайомство з новими сусідами, яке принесе вам задоволення. В особистому житті у Овнів дуже сприятливий період. Для одиноких Овнів дуже хороший період для знайомств, будьте рішучі. А ось для сімейних Овнів є одне застереження. Постарайтеся не сваритися з приводу матеріальних можливостей, намагайтеся уникати цих тем. На вихідних дозвольте собі більше відпочинку, прогулянок на природі, проведіть більше часу з рідними та близькими.