Гороскоп на 17 - 23 мая

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

На этой неделе вам нужно быть очень осторожными до 20 числа. Особенно это касается вашего материального благополучия. Возможны очень интересные предложения, связанные с финансами, могут быть какие-то интересные инвестиции, но будьте внимательнее и обратите внимание на то, кто вам это предлагает. Иначе есть риск вскоре разочароваться. А вот вторая половина недели будет великолепная и наверняка к вам придёт очень много новой, интересной, необыкновенной информации, которой вы сможете воспользоваться. Все, кто работает со всеми информационными направлениями, СМИ, они будут загружены работой, которая принесёт невероятный успех. Возможно, вы получите такую информацию, которая кардинально изменит вашу жизнь. Хорошая неделя для Овнов, которые работают во всех информационных направлениях, в СМИ, работают с образовательной системой, в торговле, также финансовые направления и любой бизнес, особенно связанный с коммерцией и торговлей. Всем Овнам на этой неделе следует учиться. Знания, которые вы сможете получить, в будущем вам очень пригодятся. Старайтесь изучать все, что вам нравится. Это может быть повышение квалификации или совершенно новые курсы, или языки. Также в конце недели могут произойти судьбоносные встречи. Постарайтесь не сидеть дома, побольше общаться. Успех будет сопутствовать тем Овнам, которые задействованы в образовательной сфере, читающих лекции, проводящих ретриты, а также Овнам-психологам. Наступает время приобретения хорошей недвижимости, даже переезда. Может быть знакомство с новыми соседями, которое принесёт вам удовольствие. В личной жизни у Овнов очень благоприятный период. Для одиноких Овнов, очень хороший период для знакомств, будьте решительны. А вот для семейных Овнов есть одно предостережение. Постарайтесь не ссориться по поводу материальных возможностей, старайтесь избегать этих тем. На выходных позвольте себе больше отдыха, прогулок на природе, проведите больше времени с родными и близкими.

Украинские Национальные Новости

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