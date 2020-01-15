Горілка PRIME Superior - для поціновувачів досконалості
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Горілка PRIME Superior створена для поціновувачів досконалості як всередині пляшки, так і в її зовнішньому вигляді. Про це повідомляє сторінка бренду у соціальній мережі Facebook, передає УНН.
Для виготовлення горілки PRIME Superior використовують виключно артезіанську воду зі свердловини глибиною у 700 метрів, наголошують виробники.
“У складі вода з артезіанської свердловини з глибини 700 м, спирт класу „Люкс“ та настій зерен пшениці, вівса та ячменю. Спробуй досконалу класику!
Вишуканий напій, яким приємно смакувати, насолоджуючись чистим, повним, гармонійним смаком”, — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що горілка PRIME Superior з’явилась на вітчизняному ринку у 2007 році, тоді ж одразу напій отримав Гран-Прі на дегустаційному конкурсі World Food Ukraine.