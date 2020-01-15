Водка PRIME Superior - для ценителей совершенства
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Водка PRIME Superior создана для ценителей совершенства как внутри бутылки, так и в ее внешнем виде. Об этом сообщает страница бренда в социальной сети Facebook, передает УНН.
Для изготовления водки PRIME Superior используют исключительно артезианскую воду из скважины глубиной в 700 метров, отмечают производители.
"В составе вода из артезианской скважины с глубины 700 м, спирт класса "Люкс" и настой зерен пшеницы, овса и ячменя. Попробуй совершенную классику!
Изысканный напиток, которым приятно смаковать, наслаждаясь чистым, полным, гармоничным вкусом", - говорится в сообщении.
Заметим, что водка PRIME Superior появилась на отечественном рынке в 2007 году, тогда же сразу напиток получил Гран-при на дегустационном конкурсе World Food Ukraine.