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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Google, Apple та Mozilla спільно створять тест для браузера

Google, Apple та Mozilla спільно створять тест для браузера

Київ • УНН

 • 898609 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Apple, Google та Mozilla, творці Safari, Chrome та Firefox, об'єднуються для створення еталонного тесту браузера наступного покоління під назвою Speedometer 3, повідомили всі три компанії у Twitter, пише УНН.

Speedometer вимірює швидкість відгуку веб-програм, тобто перевіряє те, як додатки працюють з новітніми технологіями, які можуть використовувати веб-сайти.

Деталі

У Mozilla відзначили, що на відміну від деяких минулих еталонних тестів, Speedometer 3 запускається як "спільна робота представників різних галузей". "Його створення буде важкою роботою, але спільна робота дає нам шанс створити найкращу версію, яка допоможе зробити Інтернет швидше на довгі роки", - зазначили у компанії.

У повідомленні Apple WebKit йдеться, що "спільна робота допоможе нам ще більше покращити тест та підвищити продуктивність браузера для наших користувачів".

Як вказує Google, компанії встановили правила, які повинні допомогти запобігти спробам будь-якої з них схилити результати на свою користь.

Проект Speedometer 3 все ще перебуває в зародковому стані, і на його сторінці GitHub попереджає, що він "перебуває в активній розробці та нестабільний".

Доповнення

Проект послідує за Speedometer 2, розробленому командою Apple WebKit. Chrome, Safari і Firefox - три з чотирьох найчастіше використовуваних браузерів на сьогодні. Цей четвертий браузер, Microsoft Edge, не використовує свій двигун, натомість покладаючись на Chromium з відкритим вихідним кодом від Google з двигунами Blink і V8.

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