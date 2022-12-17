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Google, Apple и Mozilla совместно создадут тест для браузера

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Apple, Google и Mozilla, создатели Safari, Chrome и Firefox, объединяются для создания эталонного теста браузера следующего поколения под названием Speedometer 3, сообщили все три компании в Twitter, пишет УНН.

Speedometer измеряет скорость отклика веб-приложений, то есть проверяет то, как приложения работают с новейшими технологиями, которые могут использовать веб-сайты.

Детали

В Mozilla отметили, что в отличие от некоторых прошлых эталонных тестов, Speedometer 3 запускается как "совместная работа представителей различных отраслей". "Его создание будет тяжелой работой, но совместная работа дает нам шанс создать лучшую версию, которая поможет сделать Интернет быстрее на долгие годы", - указали в компании.

В сообщении Apple WebKit говорится, что "совместная работа поможет нам еще больше улучшить тест и повысить производительность браузера для наших пользователей".

Как указывает Google, компании установили правила, которые должны помочь предотвратить попытки любой из них склонить результаты в свою пользу.

Проект Speedometer 3 все еще находится в зачаточном состоянии, и на его странице GitHub предупреждает, что он "находится в активной разработке и нестабилен".

Дополнение

Проект последует после Speedometer 2, разработанному командой Apple WebKit. Chrome, Safari и Firefox — три из четырех наиболее часто используемых браузеров на сегодняшний день. Этот четвертый браузер, Microsoft Edge, не использует собственный движок, вместо этого полагаясь на Chromium с открытым исходным кодом от Google с движками Blink и V8.

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