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Гонщик Ріккардо став переможцем Гран-Прі Формули-1 у Китаї

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. В рамках нового сезону Формули-1 відбувся третій Гран-Прі в Китаї на якому перемогу здобув австралієць Даніель Ріккардо, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Пілот “Ред Буллу” виявився на 8,9 секунди швидшим на фініші за представника “Мерседесу” Боттаса і на 9,6 с за Райкконена з “Феррарі”.

До очкової зони також увійшли: Хемілтон — 4-й, Ферстаппен — 5, Хюлькенберг — 6, Алонсо — 7, Феттель — 8, Сайнс — 9 і Магнуссен — 10.

В особовому заліку Феттель лідирує з 54 очками, найближчий переслідувач Хемілтон має 45 очок, Боттас — 40, Ріккардо — 37, Райкконен — 30.

У Кубку конструкторів “Мерседес” лише на один бал випереджає “Феррарі” — 85 і 84 відповідно.

Додамо також, наступний етап чемпіонату пройде в Азербайджані 27-29 квітня.

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