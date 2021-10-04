Гонконг анонсував випуск власної цифрової валюти

Деталі

Відомство повідомило, що робота над проектом CBDC почалася в червні 2021 року в рамках стратегії “Fintech 2025”, спрямованої на модернізацію існуючої економічної системи Гонконгу.

Більш детальний вид цифрової валюти Гонконгу (e-HKD) буде представлений до середини наступного року, повідомив регулятор. Також у відомстві додали, що e-HKD дозволить відстежувати транзакції зі збереженням принципів конфіденційності для користувачів.

Гонконг — спеціальний адміністративний регіон Китаю, місцева влада якого зберігає суверенітет над усіма внутрішніми питаннями за винятком зовнішньої політики і сфери оборони. На даний момент Китай розробляє власну національну цифрову валюту — цифровий юань.

Раніше

У липні Народний банк Китаю вперше опублікував білу книгу проекту цифрового юаня англійською мовою, у якій описані технічні характеристики цифрової валюти. У документі сказано, що іноземні туристи зможуть використовувати цифровий юань без відкриття рахунків в китайських банках під час зимових Олімпійських ігор, які пройдуть в Пекіні в 2022 році.