Гонконг анонсировал выпуск собственной цифровой валюты
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Валютное управление Гонконга опубликовало 50-страничный документ, в котором описываются варианты технической реализации собственной цифровой валюты (CBDC) специального административного региона, пишет УНН.
Детали
Ведомство сообщило, что работа над проектом CBDC началось в июне 2021 года в рамках стратегии “Fintech 2025”, направленной на модернизацию существующей экономической системы Гонконга.
Более подробный вид цифровой валюты Гонконга (e-HKD) будет представлен к середине следующего года, сообщил регулятор. Также в ведомстве добавили, что e-HKD позволит отслеживать транзакции с сохранением принципов конфиденциальности для пользователей.
Гонконг — специальный административный регион Китая, местные власти которого сохраняют суверенитет над всеми внутренними вопросами за исключением внешней политики и сферы обороны. На данный момент Китай разрабатывает собственную национальной цифровую валюту — цифровой юань.
Ранее
В июле Народный банк Китая впервые опубликовал белую книгу проекта цифрового юаня на английском языке, в которой описаны технические характеристики цифровой валюты. В документе сказано, что иностранные туристы смогут использовать цифровой юань без открытия счетов в китайских банках во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году.