Гончарук пояснив рішення закрити засідання уряду для преси
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Рішення щодо нового формату роботи уряду - без присутності преси - було ухвалене для того, аби "припинити показуху". Про це на брифінгу після засідання уряду сказав Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Ми не вирішували робити засідання уряду закритими. Ми вирішили припинити показуху. Раніше те, що ми спостерігали з вами в інтернеті – це вистава. Вистав більше не буде. Але буде відверте, чесне спілкування з пресою і суспільством. Ми будемо намагатись побудувати комунікацію не для того, щоб показати, як багато ми працюємо, але для того, щоб ви розуміли, навіщо ми це робимо і логіку наших дій", - сказав Прем’єр.
З його слів, новому уряду дуже важливо, щоб комунікація відбувалась "не стільки про політиків, скільки про політику".
Як повідомляв УНН, починаючи з 2 вересня, Кабінет міністрів буде проводити засідання в оновленому форматі — спілкування міністрів зі ЗМІ відбуватиметься лише після завершення засідання уряду.