Гончарук на самокаті записав відеоекскурсію Кабміном для школярів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук привітав українських школярів та студентів з початком навчального року та записав коротку відеоекскурсію Кабінетом Міністрів України. Про це передає УНН із посиланням на Урядовий Портал.
"Колись хтось з вас теж буде прем'єр-міністром. На той момент Україна буде сильною модерновою країною, з якою рахуються в світі. А уряд буде працювати в сучасній будівлі", - сказав Олексій Гончарук.
Він також провів коротку екскурсію Будинком Уряду та показав, де працюють українські міністри. Під час екскурсії він скористався самокатом, бо, за його словами, коридори у будівлі досить довгі.
"У цьому приміщенні міністри ухвалюють найважливіші рішення для країни. Але для того, щоб Україна була успішною, нам потрібні розумні та освічені громадяни. Тому вчіться добре, а ми, український Уряд, створимо вам всі необхідні для цього умови", - додав Прем'єр-міністр.
Нагадаємо, Міністр освіти записала відеовітання до Дня знань.