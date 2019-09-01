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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112569 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114866 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120813 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 125764 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151135 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150705 просмотра

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Гончарук на самокате записал видеоэкскурсию по Кабмину для школьников

Гончарук на самокате записал видеоэкскурсию по Кабмину для школьников

Киев  •  УНН

 • 13554 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил украинских школьников и студентов с началом учебного года и записал короткую видеоэкскурсию Кабинетом Министров Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на Правительственный Портал.

"Когда кто-то из вас тоже будет премьер-министром. На тот момент Украина будет сильной модерновой страной, с которой считаются в мире. А правительство будет работать в современном здании", - сказал Алексей Гончарук.

Он также провел короткую экскурсию Домом Правительства и показал, где работают украинские министры. Во время экскурсии он воспользовался самокатом, поскольку, по его словам, коридоры в здании довольно длинные.

"В этом помещении министры принимают важнейшие решения для страны. Но для того, чтобы Украина была успешной, нам нужны умные и образованные граждане. Поэтому учитесь хорошо, а мы, украинское правительство, создадим вам все необходимые для этого условия", - добавил Премьер-министр.

Напомним, министр образования записала видеоприветствие ко Дню знаний.

Украинские Национальные Новости

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