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Голубовська: "жити повноцінним життям" після послаблення карантину не вийде

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Навіть після ослаблення карантинних заходів в Україні жити, як раніше, не вийде, прийдется дотримуватися певних правил, щоб убезпечити себе від захворювання на COVID-19. Про це в інтерв'ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

Голубовська: "жити повноцінним життям" після послаблення карантину не вийде

"Думаю, поняття "жити повноцінним життям", як ми раніше звикли,.. поки у нас довго не буде такої можливості", - сказала Голубовська.

За її словами, медпрацівники сподіваються, що влітку вірус відступить, і кількість нових випадків буде знижуватися, оскільки "по-перше, сама коронавірусна інфекція - сезонна, по-друге, все-таки, до температур він (вірус - ред.) нестійкий, а якщо буде температура досягати 50 градусів на сонці, то для нього це теж в чомусь згубно діє".

"Я вважаю, основне, що потрібно дотримуватися, навіть якщо буде послаблення... Принцип, який потрібно буде дотримуватися - це все-таки захищати себе від контакту з безсимптомним носієм, коли людина не знає, що він є (носієм - ред.), або людина з легким перебігом захворювання - тоді людина теж може цього не знати. Все-таки потрібно буде, навіть спілкуючись на відстані, носити якісь маски і дезінфікувати руки. Тим більше літнім людям, з груп ризику. Я не думаю, що потрібно буде відразу ставати хоробрими, бо як тільки ми почнемо послабляти (карантин - ред.), то відразу побачимо зростання, хоч і невелике", - підкреслила інфекціоніст.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні, 4 травня, уряд заявив, що в Україні карантин, введений через ситуацію з коронавірусом, буде продовжений до 22 травня.

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