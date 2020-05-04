Голубовская: “жить полноценной жизнью” после послабления карантина не получится

“Думаю, понятие "жить полноценной жизнью“, как мы раньше привыкли,.. пока у нас долго не будет такой возможности”, — сказала Голубовская.

По её словам, медработники надеятся, что летом вирус отступит, и количество новых случаев будет снижаться, так как “во-первых, сама коронавирусная инфекция — сезонная, во-вторых, всё-таки, к температурам он (вирус — ред.) неустойчив, а если будет температура достигать 50 градусов на солнце, то для него это тоже в чём-то губительно действует”.

“Я считаю, основное, что нужно соблюдать, даже если будет послабление... Принцип, который нужно будет соблюдать — это всё-таки защищать себя от контакта с бессимптомным носителем, когда человек не знает, что он является (носителем — ред.), или человек с лёгким течением заболевания — тогда человек тоже может этого не знать. Всё-таки нужно будет, даже общаясь на расстоянии, носить какие-то маски и дезинфицировать руки. Тем более пожилым людям, из групп риска. Я не думаю, что нужно будет сразу становиться храбрыми, потому что как только мы начнём послаблять (карантин — ред.), то сразу увидим рост, хоть и небольшой”, — подчеркнула инфекционист.

Как сообщал УНН, ранее сегодня, 4 мая, правительство заявило, что в Украине карантин, введенный из-за ситуации с коронавирусом, будет продлен до 22 мая.