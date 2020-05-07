Голубовська закликала не нагнітати обстановку навколо МОЗ під час епідемії

"Кілька місяців онкохворі люди жили за часи Супрун під міністерством (охорони здоров'я - ред.), а зараз щось хочуть від нашого міністра, що він десь щось не підписав. І ось ці ж реформатори, переступали через пацієнтів і йшли зі спокійною совістю на роботу. Нічого їм не заважало, і ніякі докори сумління їм не заважали", - сказала Годубовская.

Вона підкреслила, що реформа медицини не може відбуватися в умовах "неприйняття всього професійного".

Нагадаємо, в Україні ведеться закупівля ліків, тож хворі на орфанні та онкозахворювання будуть у цьому та наступному році забезпечені ліками. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.