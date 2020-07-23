Голубовська виступила в КСУ щодо закону про медичне обслуговування населення

“Цей закон, який ми обговорюємо (ЗУ “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” – ред.), унеможливлює виконання Закону “Про захист населення від інфекційних хвороб”. Не можна фінансувати окремого хворого за інфекційний випадок”, - сказала Голубовська.

За її словами, в законі чітко прописано, що госпіталізація відбувається за епідпоказниками. Але до прикладу людина, яка проживає в гуртожитку, госпіталізується в любому випадку, адже вона є осередком вогню.

Відповідаючи на питання, як забезпечується безперервність медичної допомоги, зокрема, хворим на туберкульоз, Голубовська відповіла:

“Я хочу сказати, що ліквідацію протитуберкульозних закладів треба було оптимізувати. Але я теж була проти. Особливості лікування хворих на туберкульоз - якщо ви їх не нагодуєте, ви їх ніколи не вилікуєте. Пігулку ще можна прослідкувати, але і це не просто… Мені дуже шкода, що це питання так радикально вирішили. Треба було оптимізувати ліквідацію протитуберкульозних закладів, я думаю в нас буде ріст цього захворювання”.

Додамо, що сьогодні КСУ продовжив розгляд справи за конституційним поданням 59 нардепів щодо відповідності КУ Закону “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

Нагадаємо, як повідомляв уряд, видатки державного бюджету на виконання заходів з запобігання поширенню та боротьби з COVID-19 будуть здійснюватися першочергово і в повному обсязі.