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Голубовська: наразі ми маємо все більше данних, що у перехворілих COVID-19 виробляється стійкий імунітет

Голубовська: наразі ми маємо все більше данних, що у перехворілих COVID-19 виробляється стійкий імунітет

Київ • УНН

 • 73971 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська пояснила, що зараз накопичуються все нові і нові дані про те, що у перехворілих COVID-19 — імунітет виробляється досить стійкий, пише УНН з посиланням на її Facebook.

Цитата

“Але що робити з людьми, які перехворіли, які якось випали у нас в країні з уваги? Особливо перехворілими медпрацівниками? Згідно багатьох рекомендацій, наприклад, CDC, і здоровому глузду, півроку їх можна не вакцинувати. Як мінімум. Бо зараз накопичуються все нові і нові дані про те, що імунітет виробляється досить стійкий: хоча антитіла можуть втратити деяку здатність нейтралізувати різні варіанти вірусу, але Т-клітинна відповідь стабільна і Т-лімфоцити виявляють фрагменти SARS-CoV-2 на поверхні клітини після його впровадження і реплікації. Крім того, В-клітини пам’яті (що виробляють антитіла), за даними ряду досліджень, “мають дивну здатність адаптуватися і змінюватися з плином часу, щоб допомогти нейтралізувати інфекцію”, — написала вона.

Деталі

Ольга Голубовська також додала, що: “Наприклад, у мене через 11 місяців від хвороби зберігається хороший титр нейтралізуючих антитіл, у багатьох колег після вакцинації він набагато менший. Яких нам бустерних доз не вистачає? І хто відповість за можливі ускладнення, в т.ч. і пов’язані з ризиком для життя, як результату невиправданого і на сьогоднішній день маловивченого втручання? Про можливі віддалені наслідки взагалі говорити не доводиться, бо знань про них зараз бути не може, а хвороба за своєю суттю імунна. Звичайно, ці антитіла не гарантують від хвороби, викликаної новими штамами, як і вакцинація. Якщо вже і вакцинувати реконвалесцентів (хворий в стадії одужання — ред.), то тільки одноразово, зовсім не потрібна двічі ревакцинація. Я рада, що все частіше і частіше про це говорять провідні імунологи світу”.

Доповнення

Раніше Голубовська пояснила, чому не підтримує масову вакцинацію перехворілих COVID-19.

Ольга Голубовська вказала, що в останньому номері журналу Nature президент Європейської Федерації імунологічних товариств (EFIS) професор Андреас Радбрух спільно з колегами опублікували статтю про імунні відповіді на SARS-CoV-2.

“Я абсолютно повністю згодна з професором і як і раніше є противником масової вакцинації перехворілих, щонайменше, в перші 6 місяців”, — зазначила тоді інфекціоніст.

Додамо, президент EFIS професор Андреас Радбрух, грунтуючись на останньому дослідженні, заявив, що невиправдано часта вакцинація від коронавірусу також може призвести до побічних ефектів.

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