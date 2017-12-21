Голову Державної зернової корпорації оберуть у січні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Другий етап конкурсу на заміщення посади голови виконавчого органу ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” відбудеться у січні. За крісло керівника змагатимуться п'ять кандидатів. Про це сьогодні під час прес-конференції розповів перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів, передає УНН.
“Так, є п'ять кандидатів. Ми надіслали членам номінаційного комітету запрошення на січень місяць. Треба, щоб був кворум. Засідання і співбесіди, я думаю, будуть після 10 січня”, - сказав він.
Кубів додав, що у ДПЗКУ потрібно формувати незалежні наглядові ради, бо сьогодні ця структура створює для держави багато проблем, зокрема, у відносинах з китайської стороною через борги по півторамільярдному кредиту.
“Формування незалежних і наглядових рад ДКПЗУ потрібно робити, бо коли ми переглядали питання по китайському кредиту, то, вибачте, ДКПЗУ забрало у нас близько 25% проблем китайських, тому що кошти взяті - використані і їх треба повертати. А зовнішні зобов'язання і відповідальність держави підписана”, - додав віце-премєр-міністр.
Нагадаємо, у вересні поточного року без жодного конкурсу на посаду в.о. голови ДПЗКУ було призначено Дмитра Гавриша. Вказано особа у корпорації раніше ніколи не працювала, а відповідно, на посаду була призначена із порушеннями. Адже, Статут ДПЗКУ передбачає можливість призначення виконуючого обов'язки керівника лише із числа заступників.
Додамо, що Гавриш працював топ-менеджером у компанії “Містобуд”, що належала екс-регіоналу В.Продівусу.
Зазначимо, що із призначенням нового в.о. в ДПЗКУ активізувалися процеси відчуження активів корпорації на користь збанкрутілої ДАК “Хліб Україна”. Про це написали “Економічні вісті”. Така ситуація збентежила китайських партнерів України, адже останні засумнівалися у намірах ДПЗКУ та КМУ виплачувати перед КНР борги за півторамільярдним доларовим кредитом.