Голову Державної зернової корпорації оберуть у січні

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Другий етап конкурсу на заміщення посади голови виконавчого органу ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” відбудеться у січні. За крісло керівника змагатимуться п'ять кандидатів. Про це сьогодні під час прес-конференції розповів перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів, передає УНН.