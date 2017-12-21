Председателя Государственной зерновой корпорации изберут в январе

"Да, есть пять кандидатов. Мы направили членам номинационного комитета приглашение на январь месяц. Надо, чтобы был кворум. Заседание и собеседования, я думаю, будут после 10 января", - сказал он.

Кубив добавил, что в ГПЗКУ нужно формировать независимые наблюдательные советы, потому что сегодня эта структура создает для государства много проблем, в частности, в отношениях с китайской стороной из-за долгов по полуторамиллиардном кредиту.

"Формирование независимых и наблюдательных советов ГКПЗУ нужно делать, потому что когда мы просматривали вопрос по китайскому кредиту, то, простите, ГКПЗУ унесло у нас около 25% проблем, так как средства взятые - использованы и их надо возвращать. А внешние обязательства и ответственность государства подписана", - добавил вице-премьер-министр.

Напомним, в сентябре текущего года без всякого конкурса на должность и.о. председателя ГПЗКУ был назначен Дмитрий Гавриш. Указанная личность в корпорации раньше никогда не работала, а соответственно, на должность была назначена с нарушениями. Ведь Устав ГПЗКУ предусматривает возможность назначения исполняющего обязанности руководителя только из заместителей.

Добавим, что Гавриш работал топ-менеджером в компании "Мостострой", принадлежавшей экс-регионалу В.Продивусу.

Отметим, что с назначением нового и.о. в ГПЗКУ активизировались процессы отчуждения активов корпорации в пользу обанкротившейся ГАК "Хлеб Украины". Об этом написали "Экономические известия". Такая ситуация смутила китайских партнеров Украины, ведь последние усомнились в намерениях ГПЗКУ и КМУ выплачивать перед КНР долги за полуторамиллиардным долларовым кредитом.