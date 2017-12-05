Головну ялинку країни не пускають до столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Головну новорічну ялинку країни поліція не пускає до Києва. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine, передає кореспондент УНН.
"Ялинку не пускають на вулиці Києва через щільний трафік. Ми чекаємо дозволу від поліції, щоб завезти ялинку до Києва і перевезти на Софійську площу. Для нас самих це велика несподіванка", - повідомили в Folk Ukraine.
Як повідомляв УНН, у понеділок 4 грудня о 8:00 автомобіль з ялинкою виїхав з території Івано-Франківської області до Києва.
Нагадаємо, ялинку повинні були доставити в Київ у неділю 3 грудня, однак через снігопад на Заході України її перевезення було відкладено.