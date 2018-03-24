Головнокомандувач військами США в Афганістані: РФ озброює "Талібан"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. РФ озброює бойовиків ісламістського угруповання “Талібан”. Про це у інтерв’ю BBC заявив головнокомандувач військами США в Афганістані генерал Джон Ніколсон, інформує УНН.
За словами генерала, він був свідком дій Росії по дестабілізації в Афганістані і запевнив, що зброя потрапляє в країну через кордон з Таджикистаном.
"Ми в курсі історій, розказаних талібами для журналістів, про фінансову підтримку, яку надає противник. Афганські лідери прямо в цей штаб приносили зброю, передавали його нам і говорили: “Це росіяни передали “Талібану”, — заявив Ніколсон.
Він також висловив упевненість, що співпраця Росії і “Талібану” почалася недавно. Росія проводила масштабні навчання на афганському кордоні спільно з Таджикистаном.
“Це були антитерористичні навчання, але ми знаємо, як працюють росіяни: вони транспортують велику кількість обладнання, і частину його залишають там, на місці”, — пояснив військовослужбовець.
За даними джерел, російське озброєння, скоріше за все, використовувалося проти місцевих військовиків, які супроводжують іноземний контингент.
“Активність стала інтенсивнішою за останні 18-24 місяців. Раніше ми не спостерігали такої дестабілізуючої діяльності Росії. За часом це збігається з ростом інтенсивності сирійського конфлікту”, — підкреслив Ніколсон.
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