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16:40 • 3051 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Главнокомандующий войсками США в Афганистане: РФ вооружает "Талибан"

Главнокомандующий войсками США в Афганистане: РФ вооружает "Талибан"

Киев  •  УНН

 • 19097 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. РФ вооружает боевиков исламистской группировки “Талибан”. Об этом в интервью BBC заявил главнокомандующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон, информирует УНН.

По словам генерала, он был свидетелем действий России по дестабилизации в Афганистане и заверил, что оружие попадает в страну через границу с Таджикистаном.

"Мы в курсе историй, рассказанных талибами для журналистов, о финансовой поддержке, которую оказывает противник. Афганские лидеры прямо в этот штаб приносили оружие, передавали нам и говорили: “Это россияне передали “Талибану”, — заявил Николсон.

Он также выразил уверенность, что сотрудничество России и “Талибана” началась недавно. Россия проводила масштабные учения на афганской границе совместно с Таджикистаном.

“Это были антитеррористические учения, но мы знаем, как работают россияне: они транспортируют большое количество оборудования, и часть его оставляют там, на месте”, — пояснил военнослужащий.

По данным источников, российское вооружение, скорее всего, использовалось против местных военных, которые сопровождают иностранный контингент.

“Активность стала более интенсивной за последние 18-24 месяцев. Ранее мы не наблюдали такой дестабилизирующей деятельности России. По времени это совпадает с ростом интенсивности сирийского конфликта”, — подчеркнул Николсон.

Как сообщал УНН, смертник в Афганистане направил авто со взрывчаткой в толпу.

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