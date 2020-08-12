Головний санітарний лікар може відпочити, проте не має права йти у відпустку таємно — інфекціоніст

За її словами, будь-яка людина може втомитися, адже наші ресурси є вичерпними і постійно працювати досить важко. Однак, кулуарно йти у відпустку головний санітарний лікар України на фоні погіршення ситуації і чергової кризи росту захворюваності на COVID-19 не може.

"Ось це неправильно. Він мав би сказати: я беру відпустку в такі дати, замість мене у цей час мої обов'язки буде виконувати такий-то заступник, будь-ласка, звертайтеся, робота триває. Це обов'язкова норма і нормальна практика, коли керівник, який йде у відпустку, керівник важливої посади - повідомляє відкрито, хто замість нього буде виконувати його обов'язки", - сказала лікар.

Як повідомлялося в УНН, у "Слузі народу" відпустку головного санлікаря у період росту захворюваності на коронавірусну хворобу назвали "неприпустимою".