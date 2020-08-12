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Главный санитарный врач может отдохнуть, но не имеет права идти в отпуск тайно - инфекционист

Киев  •  УНН

 • 22520 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Позавчера стало известно о том, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко находится в отпуске и будет там находиться, по меньшей мере, до конца текущей недели. Официальных сообщений по этому поводу, ни от Ляшко, ни от Минздрава не было. В то время как сам отдых чиновника происходит в период ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране. Ситуацию УНН прокомментировала врач-инфекционист Лариса Мороз.

По ее словам, любой человек может устать, ведь наши ресурсы являются исчерпывающими и постоянно работать довольно трудно. Однако, кулуарно идти в отпуск главный санитарный врач Украины на фоне ухудшения ситуации и очередного кризиса роста заболеваемости COVID-19 не может.

"Вот это неправильно. Он должен сказать: я беру отпуск в такие даты, вместо меня в это время мои обязанности будет выполнять такой-то заместитель, пожалуйста, обращайтесь, работа продолжается. Это обязательная норма и нормальная практика, когда руководитель, который идет в отпуск, руководитель важной должности - сообщает открыто, кто вместо него будет исполнять его обязанности", - сказала врач.

Как сообщалось в УНН, в "Слуге народа" отпуск главного санитарного врача в период роста заболеваемости коронавирусной болезнью назвали "недопустимым".

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