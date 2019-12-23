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Головний пункт пропуску в зону відчуження реконструюють

Головний пункт пропуску в зону відчуження реконструюють

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Головний контрольно-пропускний пункт "Дитятки" в зоні відчуження реконструюють. Також буде реконструйована і парковка, за межею КПП. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного агентства України з управління зоною відчуження.

"Державне підприємство "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" розпочало реконструкцію в’їздної групи на КПП "Дитятки". Найближчим часом має бути реконструйовано пропускні конструкції та парковку за межею КПП. "Дитятки" - це, наразі, головний пункт пропуску всіх відвідувачів та працівників підприємств на територію зони відчуження", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що є дні, коли через КПП проходить більше тисячі людей.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки голови ДАЗВ Олександра Ковальчука, реконструкція КПП "Дитятки" є частиною заходів на виконання Указу Президента "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Нагадаємо, 20 листопада Кабмін переоголосив конкурс на посаду керівника з управління зоною ЧАЕС.

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