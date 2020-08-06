Головний інфекціоніст США поділяє думку Білла Гейтса, що результати тесту на COVID-19 "надто довго чекати"

“Зараз тести проводяться, щоб встановити, чи інфікована особа і з ким вона контактувала раніше. У деяких випадках з цим не виникає проблем, однак інтервал часу між взяттям аналізів і видачею результатів виключає саму причину, по якій ми здаємо аналізи. Нам доведеться виправити такий стан справ”, — зазначив головний інфекціоніст країни.

“Такий стан справ абсолютно неприйнятний, і я спотворив би дійсність, якби сказав інакше”, — продовжував Фаучі. “Кінцева мета полягає в тому, щоб мати можливість здавати аналізи і отримувати результати через 10 хвилин”, — вказав він.

Помічник міністра охорони здоров’я і соціальних служб США адмірал Бретт Джіруар, виступаючи 31 липня в Палаті представників Конгресу, заявив про неможливість видачі результатів тестування на новий коронавірус протягом 48-72 годин. За даними Джіруара, в країні 75% результатів тестувань видаються протягом п’яти днів.

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс раніше в інтерв’ю телеканалу CNBC назвав більшість аналізів на коронавірус, які беруться в США, марними через занадто тривалий період видачі результатів. Гейтс визнав божевіллям те, що в США цей інтервал в середньому “перевищує 48 годин”.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі зведень американської влади, ВООЗ та інших офіційних джерел, в США зафіксовано приблизно 4,8 млн випадків зараження коронавірусом, померли 157 556 осіб.