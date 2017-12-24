Головні організатори конкурсу "Міс Америка" пішли у відставку на тлі скандалу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Керівники організації, яка проводить популярний у США конкурс краси “Міс Америка”, на тлі гучного скандалу пішли у відставку. Про це було оголошено в суботу на офіційній сторінці конкурсу в Twitter, інформує УНН.
Як наголошується в заяві, рада керівників “Міс Америка” прийняв відставку виконавчого голови Сема Хаскелл, а також голови Лін Уайднер. Хаскелл іде негайно, а Уайднер збереже своє членство в раді протягом 90 днів “для здійснення плавної передачі повноважень”. Крім того, пішов у відставку президент цієї організації Джош Рендл.
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У заяві не роз’яснюються причини відставки зазначених осіб. При цьому в п’ятницю в Twitter повідомлялося, що Хаскелл і Уайднер тимчасово відсторонені від посад. Також зазначалося, що рада “проведе ретельне розслідування у зв’язку із звинуваченнями в обміні непристойними повідомленнями”.
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У четвер газета Huffington Post інформувала, що Хаскелл в електронному листуванні з іншими членами ради керуючих “Міс Америка” допускав сексистські і образливі висловлювання про учасниць і переможницях конкурсу. Він вживав при цьому ненормативну лексику. Після поширення цієї інформації в ЗМІ кілька десятків жінок, що раніше брали участь і перемагали в конкурсі, звернулися до ради керуючих з проханням змінити керівництво організації.
До участі в конкурсі “Міс Америка”, який вперше відбувся в 1921 році, допускаються дівчата віком від 17 до 24 років. Судді звертають увагу не тільки на їх зовнішній вигляд, але і на те, які таланти учасниці можуть продемонструвати і які відповіді дають на питання журі.
Нагадаємо, представниця ПАР отримала титул “Міс Всесвіт-2017”. Фінал конкурсу та церемонія коронації 22-річної Демі-Лі Нель-Пітерс пройшли в готелі Planet Hollywood Resort & Casino у Лас-Вегасі.