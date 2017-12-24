Головні організатори конкурсу "Міс Америка" пішли у відставку на тлі скандалу

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 25567 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 63841 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 75837 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 72856 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 101825 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74107 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83791 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96096 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88151 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 190509 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.6м/с
84%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 8214 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 6654 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 10285 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 10557 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 15880 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 75837 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 190509 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 344256 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 279094 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 388706 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15447 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14094 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 72856 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21479 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26549 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Головні організатори конкурсу "Міс Америка" пішли у відставку на тлі скандалу

Київ • УНН

 • 10328 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Керівники організації, яка проводить популярний у США конкурс краси “Міс Америка”, на тлі гучного скандалу пішли у відставку. Про це було оголошено в суботу на офіційній сторінці конкурсу в Twitter, інформує УНН.

Головні організатори конкурсу "Міс Америка" пішли у відставку на тлі скандалу

Як наголошується в заяві, рада керівників “Міс Америка” прийняв відставку виконавчого голови Сема Хаскелл, а також голови Лін Уайднер. Хаскелл іде негайно, а Уайднер збереже своє членство в раді протягом 90 днів “для здійснення плавної передачі повноважень”. Крім того, пішов у відставку президент цієї організації Джош Рендл.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міс Туреччина втратила титул через твіт

У заяві не роз’яснюються причини відставки зазначених осіб. При цьому в п’ятницю в Twitter повідомлялося, що Хаскелл і Уайднер тимчасово відсторонені від посад. Також зазначалося, що рада “проведе ретельне розслідування у зв’язку із звинуваченнями в обміні непристойними повідомленнями”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мексиці розстріляли 17-річного блогера за образу наркобарона

У четвер газета Huffington Post інформувала, що Хаскелл в електронному листуванні з іншими членами ради керуючих “Міс Америка” допускав сексистські і образливі висловлювання про учасниць і переможницях конкурсу. Він вживав при цьому ненормативну лексику. Після поширення цієї інформації в ЗМІ кілька десятків жінок, що раніше брали участь і перемагали в конкурсі, звернулися до ради керуючих з проханням змінити керівництво організації.

До участі в конкурсі “Міс Америка”, який вперше відбувся в 1921 році, допускаються дівчата віком від 17 до 24 років. Судді звертають увагу не тільки на їх зовнішній вигляд, але і на те, які таланти учасниці можуть продемонструвати і які відповіді дають на питання журі.

Нагадаємо, представниця ПАР отримала титул “Міс Всесвіт-2017”. Фінал конкурсу та церемонія коронації 22-річної Демі-Лі Нель-Пітерс пройшли в готелі Planet Hollywood Resort & Casino у Лас-Вегасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,434.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,622.98