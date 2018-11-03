Головні аеропорти України допоможуть патрулювати кінологи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Україні до патрулювання у п’ятьох найбільших аеропортах залучать кінологічні підрозділи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції, яка наводить слова першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна під час координаційної наради за участю керівників центрального апарату, кримінального блоку поліції у Київській, Одеській, Львівській областях та м. Києві.
“Останнім часом у поліції зафіксовані випадки переправлення наркотичних засобів через аеропорти. Відтак на патрулювання у великих аеропортах будуть залучені патрульні спільно з кінологами. Крім того, на чергування заступатимуть оперативники підрозділів протидії наркозлочинності”, — сказав правоохоронець.
Аброськін зазначив, що лише через міжнародний аеропорт “Бориспіль” протягом місяця проходять 1,1 мільйона пасажирів. Посилення несення служби в аеропортах дасть змогу виявляти небажаних громадян, які прибувають із метою скоєння злочинів, додав він.
“Поки ми хочемо провести експеримент в аеропортах Київської області, зокрема — в аеропортах „Бориспіль“ та „Жуляни“, а також в Одесі та Львові. Згодом така робота розпочнеться і в Харкові. Спільні наряди патрульної поліції та кінологів розпочнуть роботу в зоні прильоту та відльоту, а також на прилеглій території до аеропорту. Ця робота розпочнеться вже з п’ятого листопада”, — заявив Аброськін.
Як повідомляв УНН, СБУ зупинила спроби криміналітету “розхитати ситуацію” напередодні президентських виборів.