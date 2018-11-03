Головні аеропорти України допоможуть патрулювати кінологи

КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Україні до патрулювання у п’ятьох найбільших аеропортах залучать кінологічні підрозділи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції, яка наводить слова першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна під час координаційної наради за участю керівників центрального апарату, кримінального блоку поліції у Київській, Одеській, Львівській областях та м. Києві.