Главные аэропорты Украины помогут патрулировать кинологи

"В последнее время в полиции зафиксированы случаи переправки наркотических средств через аэропорты. Поэтому на патрулирование в крупных аэропортах будут привлечены патрульные совместно с кинологами. Кроме того, на дежурство будут заступать оперативники подразделений противодействия наркопреступности", - сказал правоохранитель.

Аброськин отметил, что только через международный аэропорт "Борисполь" в течение месяца проходят 1,1 миллиона пассажиров. Усиление несения службы в аэропортах позволит выявлять нежелательных граждан, прибывающих с целью совершения преступлений, добавил он.

"Пока мы хотим провести эксперимент в аэропортах Киевской области, в частности - в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны", а также в Одессе и Львове. Впоследствии такая работа начнется и в Харькове. Совместные наряды патрульной полиции и кинологов начнут работу в зоне прилета и отлета, а также на прилегающей территории к аэропорту. Эта работа начнется уже с пятого ноября", - заявил Аброськин.

Как сообщал УНН, СБУ остановила попытки криминалитета "расшатать ситуацию" накануне президентских выборов.