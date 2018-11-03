Главные аэропорты Украины помогут патрулировать кинологи
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Украине к патрулированию в пяти крупнейших аэропортах привлекут кинологические подразделения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции, которая приводит слова первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина во время координационного совещания с участием руководителей центрального аппарата, криминального блока милиции в Киевской, Одесской, Львовской областях и г. Киеве.
"В последнее время в полиции зафиксированы случаи переправки наркотических средств через аэропорты. Поэтому на патрулирование в крупных аэропортах будут привлечены патрульные совместно с кинологами. Кроме того, на дежурство будут заступать оперативники подразделений противодействия наркопреступности", - сказал правоохранитель.
Аброськин отметил, что только через международный аэропорт "Борисполь" в течение месяца проходят 1,1 миллиона пассажиров. Усиление несения службы в аэропортах позволит выявлять нежелательных граждан, прибывающих с целью совершения преступлений, добавил он.
"Пока мы хотим провести эксперимент в аэропортах Киевской области, в частности - в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны", а также в Одессе и Львове. Впоследствии такая работа начнется и в Харькове. Совместные наряды патрульной полиции и кинологов начнут работу в зоне прилета и отлета, а также на прилегающей территории к аэропорту. Эта работа начнется уже с пятого ноября", - заявил Аброськин.
Как сообщал УНН, СБУ остановила попытки криминалитета "расшатать ситуацию" накануне президентских выборов.