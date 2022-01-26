Голови МЗС Франції та Німеччини вирушать до Києва "через кілька днів"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністри закордонних справ Німеччини та Франції Жак Ів Ле Дріан та Анналена Бербок вирушать до Києва найближчим часом, пише УНН з посиланням на Public Senat.
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"Жан-Ів Ле Дріан відправиться до Києва зі своєю німецькою колегою "через кілька днів", потім "знову в Румунію", - пише видання.
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Повідомляється, що під час сьогоднішнього виступу в Сенаті Ле Дріан заявив, що "проти Росії будуть введені масштабні санкції, якщо вона підірве територіальну цілісність України".
"Росія поводиться як сила дисбалансу. Їй належить стати актором деескалації", - заявив міністр.
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Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і її французький колега Жан-Ів Ле Дріан хочуть разом відправитися в зону конфлікту в Україні.
Бербок вже відвідувала Київ у січні.