Голова Житомирської ОВА попереджає про можливу другу хвилю атаки безпілотниками
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомляє про можливу другу хвилю атаки безпілотниками, передає УНН.
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"Повітряна небезпека триває. Можлива друга хвиля атаки безпілотників. Залишайтеся в укриттях!", - зазначив він.
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