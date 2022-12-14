Глава Житомирской ОВА предупреждает о возможной второй волне атаки беспилотниками
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщает о возможной второй волне атаки беспилотниками, передает УНН.
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"Воздушная опасность продолжается. Возможна вторая волна атаки беспилотников. Оставайтесь в укрытиях!", - отметил он.
Ранее
Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе сил ПВО в Киевской области.
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