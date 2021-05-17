Голова ТСК по "Укрзалізниці" назвала головні претензії до Криклія

Деталі

Посилаючись на дані Держаудитслужби, Гришина нагадала, що в 2020 році збитки “Укрзалізниці” сягнули 12 млрд грн. Відповідальність за фінансовий стан підприємства несуть три стейкхолдери — наглядова рада, правління та Міністерство інфраструктури, додала нардеп.

“Міністр Криклій відповідає за формування державної політики в сфері інфраструктури, а це не лише залізниця. У нього були певні здобутки, але „Укрзалізниця“ так і залишилися занедбана. Тому нині обговорюється його компетентність загалом”, — сказала Гришина в інтерв’ю виданню “Главком”.

Нардеп додала, що у членів ТСК до Криклія багато питань.

“У нас багато претензій до міністра інфраструктури, зокрема щодо кадрової політики і призначень в „Укрзалізниці“. Вони нікому не зрозумілі, бо постійно призначаються „в.о.“. Як на стратегічному підприємстві, яке має одні з найбільших корупційних ризиків, можуть працювати тимчасові люди? От і маємо такі наслідки”, — каже Гришина.

Довідка щодо ТСК

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань перевірки і оцінки стану АТ “Укрзалізниця”, розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, які призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників, була заснована 27 січня 2021 року. Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії — один рік з дня її утворення. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу буде заслухано на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше шестимісячного терміну з дня її утворення.

Доповнення

Кабмін 17 березня звільнив Володимира Жмака з посади голови правління “Укрзалізниці”.

11 березня в відставку подав директор з комерційної роботи Іраклі Езугбая. Торік “Укрзалізниця” зазнала збитків у 12 млрд грн, 7 млрд грн з яких — збитки на послуги вантажоперевезення, зокрема через рішення Езугбая знизити тарифи. У ЗМІ говорять, що Езугбая це робив навмисне, на користь близьких компаній “Дженерал контейнер сервісес” і “Рисоіл”. Як було насправді, належить з’ясувати Тимчасовій слідчій комісії, оскільки НАБУ зі своєю функцією не впоралося попри меморандум про спільну боротьбу з корупцією.

Відповідальний за цей напрямок детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов не відкрив жодного кримінального провадження щодо викладених у ЗМІ фактів про можливі злочини посадових осіб “Укрзалізниці” у другому півріччі 2020 року. Усіх разом пов’язують з Міхеілом Саакашвілі.