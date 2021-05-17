Председатель ВСК по "Укрзализныце" назвала главные претензии к Криклию

Детали

Ссылаясь на данные Госаудитслужбы, Гришина напомнила, что в 2020 году убытки “Укрзализныци” составили 12 млрд грн. Ответственность за финансовое состояние предприятия несут три стейкхолдера — наблюдательный совет, правление и Министерство инфраструктуры, добавила нардеп.

“Министр Криклий отвечает за формирование государственной политики в сфере инфраструктуры, а это не только железная дорога. У него были определенные достижения, но „Укрзализныця“ так и остались заброшена. Поэтому сейчас обсуждается его компетентность в целом”, — сказала Гришина в интервью изданию “Главком”.

Нардеп добавила, что у членов ВСК к Криклию много вопросов.

“У нас много претензий к министру инфраструктуры, в частности относительно кадровой политики и назначений в „Укрзализныце“. Они никому не понятны, потому что постоянно назначаются „и.о.“. Как на стратегическом предприятии, которое имеет одни из самых коррупционных рисков, могут работать временные люди? Вот и имеем такие последствия”, — говорит Гришина.

Справка о ВСК

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам проверки и оценки состояния АО “Укрзализныця”, расследование фактов возможной бездеятельности, нарушение законодательства Украины органами управления указанного предприятия, привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей, была основана 27 января 2021 года. Срок деятельности Временной следственной комиссии — один год со дня ее образования. Отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе будет заслушан на пленарном заседании Верховной Рады Украины не позднее шестимесячного срока со дня ее образования.

Дополнение

Кабмин 17 марта уволил Владимира Жмака с должности председателя правления “Укрзализныци”.

11 марта в отставку подал директор по коммерческой работе Иракли Эзугбая. В прошлом году “Укрзализныця” понесла убытки в 12 млрд грн, 7 млрд грн из которых — убытки на услуги грузоперевозки, в частности из-за решения Эзугбая снизить тарифы. В СМИ говорят, что Эзугбая это делал нарочно, в пользу близких компаний “Дженерал контейнер Сервисес” и “Рисоил”. Как было на самом деле, предстоит выяснить Временной следственной комиссии, поскольку НАБУ со своей функцией не справилось несмотря на меморандум о совместной борьбе с коррупцией.

Ответственный за это направление детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов не открыл ни одного уголовного производства в отношении изложенных в СМИ фактов о возможных преступлениях должностных лиц “Укрзализныци” во втором полугодии 2020 года. Всех вместе связывают с Саакашвили.