Голова Страткому визнав відсутність у США захисту від гіперзвукової зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Очільник Стратегічного командування ВПС США генерал Джон Хайтен описав похмурий сценарій протистояння американських збройних сил новому поколінню високошвидкісній зброї, яка розробляється Росією і Китаєм. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.
"У нас немає засобів оборони, здатних виключити застосування такої зброї проти нас", - заявив Дж.Хайтен.
Це означає, що, принаймні зараз, США доводиться покладатися на засоби стримування цієї так званої гіперзвукової зброї, сказав він.
"Гіперзвукова загроза - це система, яка спочатку веде себе, як балістична, і ви розглядаєте її, як балістичну ракету, але потім вона змінює траєкторію і летить швидше за крилату ракету чи літак. Вона виходить у нижній космічний простір, після чого відразу знижується і летить на одному рівні", - пояснив генерал.
За словами Дж.Хайтена, у цей момент ракета летить з дуже високою швидкістю, тому вона і називається гіперзвуковою.
"Росія і Китай активно намагаються розробити гіперзвукову зброю. Ми стежимо за тим, як вони випробовують таку зброю", - додав він.
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Дж.Хайтен, який раніше називав Росію "найзначнішою загрозою" США, наголосив на необхідності додавання нового типу ядерних озброєнь в американський арсенал.
"Я цілком і повністю згоден з необхідністю створення малопотужної ядерної зброї", - заявив він, маючи на увазі запит Пентагоном коштів на створення малопотужної боєголовки для установки на балістичних ракетах підводного базування.
"Такий потенціал є зброєю стримування у відповідь на загрозу, особливо з боку Росії. Президент Путін ще в квітні 2000 року оголосив, що російська доктрина передбачатиме застосування малопотужної ядерної зброї на полі бою", - зазначив генерал.
Виступ Дж.Хайтена передував заяві президента США Дональда Трампа про його плани "зустрітися в не настільки віддаленому майбутньому" з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити міжнародну гонку озброєнь.