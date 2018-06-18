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Голова сільради постане перед судом за хабар 8 тисяч доларів

Голова сільради постане перед судом за хабар 8 тисяч доларів

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Білгород-Дністровська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно керівника сільської ради у Татарбунарському районі, підозрюваного у хабарництві. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН

"На Одещині голова сільради відповідатиме у суді за одержання 8 тис доларів США неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, голову сільради викрили безпосередньо під час вчинення правопорушення у лютому 2018 року співробітники прокуратури спільно з працівниками Управління захисту економіки в Одеській області.

Так, керівник органу місцевого самоврядування вимагав та одержав від громадянина 8 тис доларів США неправомірної вигоди.

Вказані кошти посадовець сільради отримав за сприяння в укладенні договору довгострокової оренди земельної ділянки площею 0,20 га під розміщення газової автозаправної станції.

За клопотанням прокуратури підозрюваного посадовця відсторонено від займаної посади.

Як зазначається, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Татарбунарського відділу поліції.

Нагадаємо, СБУ затримала керівника ДСНС у Дніпропетровській області на хабарі 40 тисяч гривень.

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