Голова сільради постане перед судом за хабар 8 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Білгород-Дністровська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно керівника сільської ради у Татарбунарському районі, підозрюваного у хабарництві. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
"На Одещині голова сільради відповідатиме у суді за одержання 8 тис доларів США неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, голову сільради викрили безпосередньо під час вчинення правопорушення у лютому 2018 року співробітники прокуратури спільно з працівниками Управління захисту економіки в Одеській області.
Так, керівник органу місцевого самоврядування вимагав та одержав від громадянина 8 тис доларів США неправомірної вигоди.
Вказані кошти посадовець сільради отримав за сприяння в укладенні договору довгострокової оренди земельної ділянки площею 0,20 га під розміщення газової автозаправної станції.
За клопотанням прокуратури підозрюваного посадовця відсторонено від займаної посади.
Як зазначається, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Татарбунарського відділу поліції.
Нагадаємо, СБУ затримала керівника ДСНС у Дніпропетровській області на хабарі 40 тисяч гривень.