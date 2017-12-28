Голова оргкомітету ЧС з футболу у Росії пішов з посади на тлі допінг-скандалу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Віце-прем'єр Росії Віталій Мутко пішов з посади голови оргкомітету чемпіонату світу з футболу 2018 року на тлі звинувачень у причетності до підтримуваної державою допінгової програми, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Головування в оргкомітеті перебере Олексій Сорокін, який дотепер був виконавчим директором у цій структурі.
"Мутко буде продовжувати здійснювати нагляд за підготовкою регіонів, а також координуватиме будівництво необхідної інфраструктури", - сказано у заяві оргкомітету.
Раніше цього тижня 59-річний В.Мутко призупинив діяльність на посаді голови Російського футбольного союзу. Він вказав, що повернеться на посаду через шість місяців, "можливо, раніше".
Раніше ЗМІ повідомляли, що В.Мутко піде з посади очільника РФС у зв’язку з тиском з боку ФІФА на тлі допінгового скандалу.
Виконком МОК 5 грудня відсторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді-2018 в Південній Кореї. У МОК на підставі двох розслідувань визнали доведеним фактом, що влада Росії на державному рівні організувала систему застосування допінгу в спорті.
За рішенням виконкому МОК, також дискваліфікований Олімпійський комітет Росії. Колишній міністр спорту, віце-прем’єр Росії В.Мутко довічно позбавлений права бути присутнім на Олімпіадах.