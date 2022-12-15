Голова ООН з прав людини попередив про "серйозне погіршення ситуації" в Україні, якщо обстріли продовжаться
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив у четвер, що подальші удари по українській інфраструктурі можуть призвести до серйозного погіршення гуманітарної ситуації та подальшого переміщення населення. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.
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У своєму виступі в Раді з прав людини після поїздки в Україну минулого тижня Тюрк сказав, що російські удари завдають мільйонам людей "надзвичайних поневірянь".
"Додаткові удари можуть призвести до подальшого серйозного погіршення гуманітарної ситуації та викликати нові переміщення", - сказав він.
Він назвав війну "абсолютною трагедією та катастрофою".
Тюрк представив звіт, в якому йдеться про те, що російські війська вбили щонайменше 441 мирного жителя в перші дні вторгнення.
Тюрк сказав, що відповідальність за такі інциденти "вкрай недостатня", заявивши, що його офіс не зміг виявити жодного випадку, коли військовослужбовця російських збройних сил було притягнуто до відповідальності Москвою за скоєння чи нездатність запобігти цим вбивствам.
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