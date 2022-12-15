Глава ООН по правам человека предупредил о "серьезном ухудшении ситуации" в Украине, если обстрелы продолжатся
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил в четверг, что дальнейшие удары по украинской инфраструктуре могут привести к серьезному ухудшению гуманитарной ситуации и дальнейшему перемещению населения. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.
Детали
В своем выступлении в Совете по правам человека после поездки в Украину на прошлой неделе Тюрк сказал, что российские удары приводят миллионы людей к "чрезвычайным скитаниям".
"Дополнительные удары могут привести к дальнейшему серьезному ухудшению гуманитарной ситуации и вызвать новые перемещения", - сказал он.
Он назвал войну "абсолютной трагедией и катастрофой".
Тюрк представил отчет, в котором говорится, что российские войска убили по меньшей мере 441 мирного жителя в первые дни вторжения.
Тюрк сказал, что ответственность за такие инциденты "крайне недостаточна", заявив, что его офис не смог выявить ни одного случая, когда военнослужащий российских вооруженных сил был привлечен к ответственности Москвой за совершение или неспособность предотвратить эти убийства.
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