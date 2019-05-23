Голова НБУ підтвердив, що не планує йти у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Голова Національного банку України Яків Смолій не планує у відставку. Про це він заявив журналістам у Києві, повідомляє УНН.
Йти не планує і команда Смолія.
"Ми не відчуваємо тиску на Національний банк. Моя команда згуртована і працює. Ніхто поки що не говорив про те, що готовий або хоче залишити свою посаду", - сказав Смолій.
Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови щодо звернення до Президента України про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.
Раніше у Нацбанку УНН повідомляли, що фінрегулятор є поза політикою, а голова НБУ Яків Смолій планує продовжувати працювати при Президентові Володимиру Зеленському.