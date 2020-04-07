Голова НАЗК вніс припис Баканову
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вніс голові Служби безпеки України Івану Баканову припис через затверджений СБУ акт, що встановлював щодо керівництва служби відмінні від інших працівників правила подання декларацій. Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАЗК, передає УНН.
“Заходи з фінансового контролю декларацій осіб, що обіймають посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею, мають здійснюватися відповідно до порядку, який визначає НАЗК (ст. 52-1 ЗУ "Про запобігання корупції“). 19 липня 2019 року НАЗК затвердило порядок здійснення заходів фінансового контролю в СБУ стосовно окремих категорій осіб”, — повідомили в НАЗК.
Зазначається, що, всупереч закону в 2016 році СБУ затвердила акт, що встановлював щодо керівництва СБУ відмінні від інших працівників Служби правила подання декларацій. Це, вважають в Національному агентстві, “дозволило вказаним особам уникати фінансового контролю зі сторони НАЗК”.
“Голова НАЗК Олександр Новіков вніс голові СБУ Івану Баканову припис щодо усунення порушення Закону України "Про запобігання корупції“ та скасування зазначеного незаконного акту. На виконання припису СБУ скасувала незаконний акт”, — повідомили в агентстві.
Тепер, відповідно до вимог законодавства, у 2020 році посадові особи СБУ, які призначаються та звільняються з посад актами Президента, що не становлять державної таємниці, подають свої декларації до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Як повідомляв УНН, НАЗК спростило вимоги до заповнення полів форми декларації і усунуло низку проблем, які виникали під час їх заповнення.